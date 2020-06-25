90 bin dolarlık böcek bulduğunu sanan gençler gerçeği öğrenince şok oldular

İnternette ve sosyal medyada böceğin 90 bin dolar değerinde olduğunu gören gençler, yaşadıkları mutlulukla birlikte böceği saklama kabına alarak muhafaza etti. Gençler, daha sonra biraz daha araştırdıktan sonra aslında böceğin maddi açıdan bir değerinin olmadığını sadece koleksiyon yapan insanların 1 dolar karşılığında aldığını öğrenince kısa süreli sevinçleri kursaklarında kaldı.

