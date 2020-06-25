90 bin dolarlık böcek bulduğunu sanan gençler gerçeği öğrenince şok oldular
Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir parkta dolaşan Umut Kaya, Muhammet Aydın ve Mertcan Ceran adlı arkadaşlar, 90 bin dolara satıldığı iddia edilen "gergedan böceği" buldu.
İnternette ve sosyal medyada böceğin 90 bin dolar değerinde olduğunu gören gençler, yaşadıkları mutlulukla birlikte böceği saklama kabına alarak muhafaza etti. Gençler, daha sonra biraz daha araştırdıktan sonra aslında böceğin maddi açıdan bir değerinin olmadığını sadece koleksiyon yapan insanların 1 dolar karşılığında aldığını öğrenince kısa süreli sevinçleri kursaklarında kaldı.
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