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09 Eylül 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 11:30:00

9 Eylül 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Bugün burcunuzda neler var?

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Bugün burcunuzda neler var? Hangi burçlar nelere dikkat etmeli? 9 Eylül 2021 Perşembe günlük burç yorumları: Yay geçmişte kalan konuları gündeme getirmemeli, Koç sevdiği kişinin kalbini fethedeceği harika bir gün, Akrep kırgınlık yaşadığı kişilerle arası düzelebilir, Boğa gizli düşmanlıklara açıksınız, kimseye sır vermeyin.

KOÇ: Evliliğinizde uyumu ve dengeyi bulduğunuz güzel bir günden geçmektesiniz. İş konularında yeni fırsatları değerlendirirken, hukuk ve prosedürlere uygun olup olmadığına karşı dikkatli olmalısınız.

BOĞA: Çalışma koşullarınızdaki şanslı fırsatlar kapınızı çalarken, projelerinizi tamamlayacağınız güzel enerjiler altındasınız. Bugün özel hayatınızla ilgili sırlarınızı başkalarına açmamaya özen göstermek yerinde olacaktır.

İKİZLER: Aşk, sevgi ve çocuğunuzdan yana oldukça şanslı enerjiler altındayken, yeni bir iş teklifi görüşmelerine hazırlanıyor olabilirsiniz. Medyayla ilgileniyorsanız bugün parıldayacağınız enerjiler sizinle birlikte.

YENGEÇ: Sözleşmeleri imzalamak ve iş anlamında yeni başlangıçlar yapmak oldukça kıymetli. Taşınma arifesindeyseniz aradığınız evi bulmuş veya dekore ediyor olabilirsiniz. Annenizden yana da destekler sizinle birlikte gibi görünüyor.

ASLAN: Parasal konularda girişimleriniz sonuç veriyor olabilir. İşinize finansal desteği olabilecek yeni bir eğitime başlamak ve yeni kişilerle tanışabileceğiniz güzel enerjiler sizinle birlikte. Sürpriz flörtler ve hediyelerle bugün şaşırabilirsiniz.

BAŞAK: Kendinizi değerli hissettiğiniz güzel bir gün. Özellikle eski dostlarınızla buluşmak ve dertleşmek ruhunuza iyi gelecektir. Finansal konularla ilgili yeni kapılar açılacak enerjiler altındasınız.

TERAZİ: Hafta başına göre kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir sürecin içerisinden geçmektesiniz. Sağlık, hastane ve çeşitli ruhsal sıkıntıların çözüm yolları bugün sizinle birlikte olacak. Eğer ki iş yerinizle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız, yeni çözüm yolları da arayabilirsiniz.

AKREP: Bugün ilahi anlamda yardımlar alacağınız, çalışma arkadaşları ve gruplardan destek göreceğiniz özel bir gün. Bazı hayalleriniz sürpriz bir şekilde gerçek olabilir. Ancak sağlığa fazlaca özen göstermelisiniz.

YAY: İsminiz pek çok kişi tarafından konuşuluyor ve özellikle yöneticileriniz tarafından takdir ediliyor. Yeni sözleşme ve fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yabancılar ve medya görüşmeleri gündeminizde olabilir.

OĞLAK: Hukuksal süreçlerin çözüm yollarını bulacağınız belki de bir hakkınızı almak için girişimde bulunacağınız önemli bir süreç. Ev - araba alım satımı için banka kredilerine başvuru yaptıysanız sonuçlarını bugün alabilirsiniz.

KOVA: Beraberliğinizde birbirinize kenetleneceğiz güzel bir süreci yaşıyor olabilirsiniz. Kendinizi çok daha güzel hissedeceğiz ve özellikle önemli bir ameliyat geçirdiyseniz hızlıca toparlayacağınız günlerden geçmektesiniz.

BALIK: Finansal konular rahatlarken, beklediğiniz prim, vergi ödemesi tamamlaması gibi enerjiler sizinle birlikte. Evlilik arifesindeyseniz eşya alımı ve koşturma yaşıyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle daha uyumlu ve ben yerine biz enerjisi bugün aktif olacak gibi görünüyor.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

Etiketler : Günlük Burç Yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep 9 eylül burç yorumları perşembe burç yorumları
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