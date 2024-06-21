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21 Haziran 2024 Cuma 10:43:00 - Güncelleme:21 Haziran 2024 Cuma 10:43:00

9 dakikada hazır: Kendimi seviyorum kahvaltısı

Kaynak: GUNES.COM

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Sabah yapılan ölçülü bir kahvaltı sağlık açısından büyük önem taşır. Lezzetli bir kahvaltı yapmayı istiyor ama zaman bulamıyor musunuz? Kendimi seviyorum kahvaltısı 9 dakikada imdadınıza yetişiyor.

Sabahları hızlı ve besleyici bir kahvaltıya mı ihtiyacınız var? Avokadolu yumurta tostu tam size göre! Hem pratik hem de lezzetli bu kahvaltılık tarif, güne enerjik başlamanızı sağlayacak.

MALZEMELER

- 2 dilim tam buğday ekmeği

- 1 olgun avokado

- 2 adet yumurta

- 1 çay kaşığı zeytinyağı

- Tuz ve karabiber

- Kırmızı biber (isteğe bağlı)

- Limon suyu (isteğe bağlı)

- Taze otlar (maydanoz, nane veya fesleğen)

HAZIRLIK SÜRESİ

- Toplam süre: 9 dakika

- Hazırlık: 4 dakika

- Pişirme: 5 dakika

TARİFİ

1. Tam buğday ekmeği dilimlerini ekmek kızartma makinesinde veya tavada hafifçe kızartın.

2. Olgun avokadoyu ikiye bölün, çekirdeğini çıkarın ve içini bir kaba alın. Çatal yardımıyla avokadoyu püre haline getirin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak limon suyu ekleyerek tatlandırın.

3. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Yumurtaları kırın ve istediğiniz kıvamda pişirin (göz yumurta veya omlet). Tuz ve karabiber ekleyerek lezzetlendirin.

4. Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine hazırladığınız avokado püresini eşit şekilde sürün.

5. Pişirdiğiniz yumurtaları avokado püresinin üzerine yerleştirin.

6. Üzerine kırmızı biber serpiştirin ve taze otlarla süsleyin. İsteğe bağlı olarak birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz.

7. Hazırladığınız avokadolu yumurta tostunu sıcak olarak servis edin. Yanında taze meyve suyu veya çay ile mükemmel bir kahvaltı yapabilirsiniz.

Avokadolu yumurta tostu, hem besleyici hem de lezzetli bir kahvaltı seçeneğidir. Bu pratik tarif, sabahları hızlıca hazırlanabilir ve size gün boyu enerji verir. Sağlıklı yağlar, protein ve lif açısından zengin olan bu tost, güne harika bir başlangıç yapmanızı sağlar.

Afiyet olsun!

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