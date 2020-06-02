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02 Haziran 2020 Salı 14:19:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 14:19:00

86 yaşındaki Nazım usta, günler sonra tezgahının başına geçti

Kaynak: IHA

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Zonguldak'ta pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlardan biri olan 86 yaşındaki Nazım Aydın, günler sonra iş yerinde çalışmanın mutluluğunu yaşadı.

1953 yılında Bayburt’tan Zonguldak’a taşınan 6 çocuk babası 86 yaşındaki Nazım Aydın, oğlu Murat Aydın ile birlikte yeni tip korona virüs süreci sonrası atölyelerinde yeniden iş başı yaptı. 67 yıldır her gün adeta heyecanla kapısını açtığı iş yerine iki aylık süreçte hasret kalan Nazım Aydın, başına geçtiği torna makinesinde çalışmanın mutluluğunu yaşadı.

Pandemi sürecinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması bulunması sebebiyle evinden çıkamayan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65 yaş üstü iş yeri sahibi vatandaşların tedbirlerini alarak çalışabileceğini açıklamasının ardından mesai yaptı.

"BALIK SUDA BEN İŞ YERİMDE RAHAT EDİYORUM"

Evde kaldığı süreç boyunca iş yerini özlediğini anlatan Aydın, esnaf odası tarafından 2010 yılında yılın ahisi seçildi. Örnek kişiliği ile de çevresince sevilen Aydın, ilerleyen yaşına rağmen bu süreçte en çok torna tezgahını özlediğini ifade etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında evindeki küçük atölyesinde çalıştığını anlatan Aydın, şöyle dedi:

"Evde çok sıkıldım. 67 yıldır bu işi yapıyorum. Kısıtlamada da evde bahçeyle uğraştım. Evde ufak bir atölyem var, oralarda oyalandım. İşimi çok özledim. Balık suda rahat eder gibi bende işimde rahat ediyorum. Kahvehane köşelerinde oturmam. Ben zamanımı boşa harcamam. Ama bakıyorum herkes kahvehane köşelerinde oturuyor, iş yok diyor. Eskiden dağda bayırda iş yapıyordu. Şimdi herkes şehirlerde. Sanayide çalışacak adam yok. 10 seneye kalmaz herkes dükkan kapatır burada Zonguldak halkından çalışan yok. Bir atölyede 4-5 kişi çalışıyordu. Şimdi berberin bile çırağı yok. Hep okutacağım diyorlar, iş bulamazsa onun hali ne olacak. Eve dönemez mesleği yok, evlenemez. Sıkıntı çok o yüzden aklımızı başımıza toplamamız lazım."

"BABAM DEVLETİN ALDIĞI KARARLARA HARFİYEN UYDU"

Babasının kendisini yetiştirdiğini anlatan Nazım Aydın’ın oğlu Murat Aydın da şöyle dedi:

"Bizde babam sayesinde bu mesleğe başladık. Babamdan Allah razı olsun ki bana bu altın bileziği verdi. Babam 13 yaşından bu yana piyasanın içerisinde temelden yetişmiş bir usta. Kendisi yapı olarak ta çalışmayı çok seven birisi bu pandemi sürecinde yaklaşık 3 aydır evde devletin aldığı kararlara harfiyen uydu. Devletin müsaade ettiği günlerde, kimse olmadığı halde bu iş yerinin havasını solumak ona mutluluk veriyor. Geldi çalıştı. Bazen ara sıra getiriyorum hevesini alıyor. Evde patlıyor sıkıntıdan. Kendisine Allah uzun ömürler versin. Babam sayesinde buralardayız. Biz onlar gibi olamayız. Yıllarca gecesini gündüzüne katmış babam tatil nedir bilmez. En güzel tatil bu iş yerinde olmak burada olduğu zaman dinleniyor. Bu süreci atlattıktan sonra tekrar burada olacak kendisinden Allah razı olsun."

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