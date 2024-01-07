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85 yaşında ikizleri oldu
07 Ocak 2024 Pazar 07:50:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 07:50:00

85 yaşında ikizleri oldu

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde 85 yaşındayken ikizleri olan Abdullah Sevinç, erkek çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 85 yaşındayken ikizleri olan Abdullah Sevinç, 8 yaşına giren erkek çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyor. İslam Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Sevinç, ilk eşini 23 yıl önce kaybetmesinin ardından o dönemde 46 yaşında olan Mihrinaz Sevinç ile ikinci evliliğini yaptı. İlk eşinden 10, ikinci eşinden de 3 çocuğu olan Sevinç'in 8 yıl önce ikiz erkek çocuğu dünyaya geldi. 85 yaşındayken yeniden baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sevinç'in, "Hasan" ve "Hüseyin" adını verdiği çocukları 8 yaşına girdi. Sevinç, zamanının büyük bölümünü bu yıl 3. sınıfa giden çocuklarıyla geçiriyor.

Sevinç, onların ve diğer çocuklarının iyi eğitim alarak kendilerine güzel bir gelecek kurmalarını istiyor. Derslerinde başarılı olan Hasan ve Hüseyin kardeşler de sürekli babalarıyla ilgileniyor, ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oluyor. - "Onları büyük emekle büyüttüm" Yaşlılık maaşı ve hayırseverlerin yardımlarıyla geçimini sağladığını belirten Sevinç, AA muhabirine, kısıtlı imkanlarla çocuklarını büyüttüğünü söyledi. Tek isteğinin çocuklarının iyi eğitim alması olduğunu belirten Sevinç, şöyle konuştu: "Elhamdülillah çok güzel günlerimiz oldu. 93 yaşında çocuk büyütüyorum. Her şeye rağmen güzel geçiyor. Bazen darda kaldığım oluyor ama hayırseverler yardım ediyor. 4 öğrenci okutuyorum. Üniversitede okuyan bir çocuğum var. İkizlerim 3. sınıfa gidiyor. Allah'a çok şükür onları da okula gönderiyorum. Hasan ve Hüseyin büyüdüler. Allah yardım etti ve onları büyük emekle büyüttüm. Allah onlara uzun ömürler versin." - "Okulda çok başarılılar" İkizlerin ablası Cevahir Sevinç de "İkiz kardeşlerim Hasan ve Hüseyin hep bir aradalar. Birbirlerini kıskandıkları da oluyor. İkisi de okulda çok başarılılar. Onların güzel yerlere geleceklerine inanıyoruz." dedi. İkizlerden Hasan ise "Gün içinde sürekli beraberiz, oyun oynuyoruz. Hüseyin benim kardeşim ve aynı zamanda en sevdiğim arkadaşım. Beraber oyunlar oynuyor, etkinliklere katılıyoruz. Zamanımız çok iyi geçiyor. Birbirimizi çok seviyoruz." diye konuştu.

Etiketler : van bahçesaray ikiz
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