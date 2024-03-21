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21 Mart 2024 Perşembe 07:19:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 07:19:00

82 yaşında kanseri yendi

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İzmir'de yaşayan 82 yaşındaki Aylanç Topuz, unutkanlık şikayetiyle hastaneye başvurdu. Dördüncü evre kanser olduğunu tesadüfen öğrenen Topuz, kanseri yendi

İzmir'de yaşayan 82 yaşındaki Aylanç Topuz, 2 yıl önce unutkanlık şikayetiyle hastaneye başvurdu. Dördüncü evre kanser olduğunu tesadüfen öğrenen Topuz, çocuklarıyla el ele vererek kanseri yendi. Doç. Dr. Elvina Almuradova, "Hastamız ilk geldiğinde hem yaşı hem de son evre beyin metastazı nedeniyle çok umutsuzdu ama ailesi üzülmesin diye çok güçlü durdu ve uyum gösterdiği tedavisine yanıt aldı" dedi.

Etiketler : izmir unutkanlık kanser beyin metastaz
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