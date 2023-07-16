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81 yaşındaki Yaşar Aktaş, ilahiyat fakültesi için ikinci kez DGS'ye girdi
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16 Temmuz 2023 Pazar 21:36:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 21:36:00

81 yaşındaki Yaşar Aktaş, ilahiyat fakültesi için ikinci kez DGS'ye girdi

Kaynak: AA

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Amasya'da yaşayan 81 yaşındaki Yaşar Aktaş, ilahiyat fakültesi hedefiyle ikinci kez Dikey Geçiş Sınavı'na katıldı.

İlkokul diplomasının mezun olduğu okulun sisteminde bulunamaması üzerine açık öğretimden ilkokul, ortaokul ve lise diplomasını alan Aktaş, ardından yine açık öğretimde 2018'de başladığı 2 yıllık ilahiyat bölümünü 2020'de tamamladı.

Eğitimini 4 yıllık ilahiyat fakültesinde sürdürmek isteyen Aktaş, bunun için ilk kez geçen yıl DGS'ye girdi ancak başarılı olamadı.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesine elinde bastonuyla gelen 3 çocuk, 8 torun sahibi Yaşar Aktaş, burada sınava girdi.

Aktaş, sınavın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, DGS'ye ilk kez geçen yıl girdiğini söyledi.

Sınavının iyi geçtiğini belirten Aktaş, "Biraz matematikte sıkıntım var ama sözelde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kısmetse kazanırız inşallah. Matematikten üç soru yaptım." dedi.

Hedefinin 4 yıllık ilahiyat fakültesi kazanmak olduğunu vurgulayan Aktaş, "1970 yılında okumaya bir başladım, hala devam ediyorum. İlahiyattan sonra Türk Dili ve Edebiyatı da okumak istiyorum." diye konuştu.

Gençlere okumaları tavsiyesinde bulunan Aktaş, "Sadece diploma için değil. Gençlerin öğrenmesi için okumalarını istiyorum. Ben bu yaşımda hala öğrenmeye çalışıyorum. Çok azimliyim, yatarak da olsa sürünerek de olsa gelir, burada sınavıma girerim. Mezara kadar okuyacağım. Benim hedefim ölünceye kadar okumak." ifadelerini kullandı.

Yaşar Aktaş ile sohbet eden Amasya Üniversitesi Genel Sekreteri Duran Çuhadar da Aktaş'ı üniversitelerinde öğrenci olarak görmeyi istediklerini dile getirerek, "Azmi gençlere büyük örnek. Azminden dolayı Yaşar amcamıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Etiketler : Yaşar Aktaş Amasya İlahiyat Fakültesi DGS
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