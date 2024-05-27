81 yaşında üniversiteli oldu

Eskişehir'de ilkokul öğretmenliğinden emekli olan 2 çocuk 3 torun sahibi Ayşe Yıldız, geçen yıl Açık Öğretim Fakültesi'nin Kültürel Miras ve Turizm Bölümü'ne girerek ikinci üniversitesine başladı. Çevresine örnek olan Yıldız, boş durmak yerine üniversitede eğitim almayı tercih ettiğini ifade ederek, "Ben okul okuyorum dediğimde çevremde hafif bir gülümseme oluyor. Halbuki onun zevkini tatsalar, herkes okur herhalde" dedi.