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27 Mayıs 2024 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 07:30:00

81 yaşında üniversiteli oldu

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Eskişehir'de öğretmenlikten emekli olan Ayşe Yıldız, geçen yıl Açık Öğretim Fakültesi'nin Kültürel Miras ve Turizm Bölümü'ne girerek ikinci üniversitesine başladı.

Eskişehir'de ilkokul öğretmenliğinden emekli olan 2 çocuk 3 torun sahibi Ayşe Yıldız, geçen yıl Açık Öğretim Fakültesi'nin Kültürel Miras ve Turizm Bölümü'ne girerek ikinci üniversitesine başladı. Çevresine örnek olan Yıldız, boş durmak yerine üniversitede eğitim almayı tercih ettiğini ifade ederek, "Ben okul okuyorum dediğimde çevremde hafif bir gülümseme oluyor. Halbuki onun zevkini tatsalar, herkes okur herhalde" dedi.

Etiketler : eskişehir emekli üniversiteli
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