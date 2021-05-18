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18 Mayıs 2021 Salı 18:45:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 18:45:00

81 ili gezip köye yerleştiler

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Fotoğrafçılık eğitimi sırasında tanışıp evlenen Hülya (30) ve İnan Bozkayar (29) çifti, Türkiye turuna çıkıp 81 il ile yüzlerce ilçeyi otostop yaparak gezdi.

Her ikisi de iki üniversite mezunu olan çift, şehir yerine köye yerleşmeyi tercih etti.

HAYATLARI KURSTA KESİŞTİ

Van'ın Bahçesaraylı Hülya Bozkayar, Süleyman Demirel Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü, ardından da aynı üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü bitirdi. Bozkayar, Van'da fotoğrafçılık kursunda İnan Bozkayar ile tanıştı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi ile Acil Durum Afet Yönetmenliği ve Mülkiyet bölümlerinden mezun olan İnan Bozkayar ile Hülya birbirlerine aşık oldu.

'ŞEHİRDE SIKILIRDIK'

İki yıl sonra evlenen çift, Türkiye turuna çıkarak otostopla 81 il ve yüzlerce ilçe gezdi. Bozkayar çifti şehirde yaşamanın kendilerini sıkacağını ve üretim yapmak istedikleri için 2 yıl önce Erciş'e bağlı Cihangören köyüne yerleşti. Önce kıraç olan bahçeyi temizleyip ardından bahçeye fındık, ceviz, elma, armut fidanları dikip bir yandan da sebze yetiştirmeye başlayan Bozkayar çifti, çok mutlu olduklarını belirtiyor.

Etiketler : van hülya bozkayar fotoğraf
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