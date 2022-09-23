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23 Eylül 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 16:00:00

81 ilde adım atarak zayıfladı

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Edirne'den 15 Şubat'ta başlayıp her ilde 15 bin adım atan 170 kiloluk Fevzi Erdem, fazla kilolarından kurtulduğu bu gezisinin sonunda kendisine artık büyük gelen kıyafetlerini Ağrı Dağı eteklerine gömdü.

Edirne'den 15 Şubat'ta başlayıp her ilde 15 bin adım atan 170 kiloluk Fevzi Erdem, fazla kilolarından kurtulduğu bu gezisinin sonunda kendisine artık büyük gelen kıyafetlerini Ağrı Dağı eteklerine gömdü.

Fevzi Erdem, "Türkiye'nin 81 ilini ara vermeden 7 ayda gezdim. İllerin tarihi binalarında, günde 15 bin adım atarak hareket ettim. Türkiye'nin bir ucundan çıktığım yolculuğumun sonunda Iğdır'a ulaştım" dedi.

Etiketler : adım atarak zayıfladı Fevzi Erdem Edirne
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