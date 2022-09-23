81 ilde adım atarak zayıfladı

Edirne'den 15 Şubat'ta başlayıp her ilde 15 bin adım atan 170 kiloluk Fevzi Erdem, fazla kilolarından kurtulduğu bu gezisinin sonunda kendisine artık büyük gelen kıyafetlerini Ağrı Dağı eteklerine gömdü.



Fevzi Erdem, "Türkiye'nin 81 ilini ara vermeden 7 ayda gezdim. İllerin tarihi binalarında, günde 15 bin adım atarak hareket ettim. Türkiye'nin bir ucundan çıktığım yolculuğumun sonunda Iğdır'a ulaştım" dedi.