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21 Haziran 2022 Salı 19:30:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 19:30:00

8 yıl sonra 5 gezegen aynı hizada HAYATINIZDA DÖNÜM NOKTASINA HAZIRLANIN

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24 Haziran günü Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün hizalanacaklar. Ay da bu dizilime eşlik edecek.

24 Haziran günü Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün hizalanacaklar. Ay da bu dizilime eşlik edecek. Bu durumu astrolojik açıdan yorumlayan Uzman Astrolog Barış Özkırış, pek çok kişinin hayatında bir dönüm noktası olacağını dile getirdi. Barış Özkırış, "Hayatımızla ilgili önemli kararlar alabilir, yeni hedefler belirleyebiliriz. İletişim trafiğimiz ve zihinsel aktivitemiz yoğun olabilir. Çok sayıda fikir ürettiğimiz için kafamız karışabilir. Bir fikirden diğerine atlayabiliriz. Odaklanma sorunları yaşayabiliriz" dedi.

Özkırış, "Dünyada ulaşım, ticaret, sosyal medya, eğitim sektörü, uluslararası sözleşmeler vb. bağlamında radikal gelişmeler gündeme gelebilir. Bunun dışında maalesef doğal afetlerle ilgili risk artabilir" diye konuştu.

Bir sonraki hizalanma 2040'da!

Güneş sisteminde bulunan 5 parlak gezegen haziran ayının başından beri hizalanmaya başladı. Yaklaşık 18 yıl sonra tekrarlanan bu olay en son 2004 yılının Aralık ayında yaşanmıştı. Beş gezegenin bir araya gelişini izlemek için en iyi vakit ise şafakla Güneş'in doğuşu arasında geçen süre. Bir sonraki hizalanma ise 2040 yılında yaşanacak.
Etiketler : HAYATINIZDA DÖNÜM NOKTASINA HAZIRLANIN Güneş sistemi Merkür Venüs Mars Jüpiter Barış Özkırış
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