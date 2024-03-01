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01 Mart 2024 Cuma 07:48:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 07:48:00

8 milyonda bir görülüyor... Erken yaşlandılar

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Yalova'da yaşayan İremsu ve Zeynep Arslan kardeşler, dünyada 8 milyonda bir kişide görülen erken yaşlanma hastalığına yakalandı.

Yalova'da yaşayan 13 yaşındaki İremsu ve 10 yaşındaki Zeynep Arslan kardeşler, dünyada 8 milyonda bir kişide görülen "Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu"na yani erken yaşlanma hastalığına yakalandı.

İki kız kardeş, henüz kesin tedavisi bulunmayan rahatsızlığın bedenlerinde bıraktığı ağır izlere rağmen günlerini dolu dolu geçirmeye çalışıyor. Kardeşler, evde eğitim imkanından yararlanıyor, fizik tedavi süreçlerine katılıyor.

Etiketler : yalova erken yaşlanma hastalığı yaşam
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