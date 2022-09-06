Kuvvetli yağışa dikkat! Havalar soğuyor

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06 Eylül 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 09:00:00

8 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Şiddet yağışlar geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre birçok bölgede hava sıcaklıkları düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminlerini paylaştı. 8 il için kritik uyarılar yapılırken Marmara'nın doğusunda da yağışların beklendiği bildirildi. İşte 6 Eylül güncel hava durumu raporu...

6 Eylül güncel hava durumu raporu yayımladın. Hava sıcaklıkları düşüyor. Karadeniz illerinde kuvvetli sağanak beklenirken bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sivas çevreleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, güneydoğu kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Kastamonu'nun kuzeyinde ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzurum çevreleri ile Ardahan'ın güneyinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : SAĞANAK YAĞMUR HAVA DURUMU
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