79 yaşında okuma-yazma sevinci

Denizli'de yaşayan 3 çocuk ve 7 torun sahibi 79 yaşındaki Ümmü Gönenmiş, yıllar sonra okuma yazmayı öğrenmek için kursa yazıldı. Gösterdiği gayretle kursa katılan kadınlara örnek olan yaşlı kadın, diplomasını almak için gün sayıyor.

Hayatında ilk kez okuma yazma öğrenen yaşlı kadın, bu kurslar sayesinde hem yolculuk sürecini hem alışveriş sorunlarını aşıyor. Yıllardır içinde ukde kalan okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşayan Gönenmiş, görenleri şaşırtıyor.