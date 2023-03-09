74 yılda yapamadığını 5 haftada yaptı, okumayı öğrendi

Ürgüp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Ayvalı köyün de bulunan Köy Yaşam Merkezinde açılan okuma kursuna katılan Fatma Yiğit, torunları ile birlikte okula gelerek okumayı öğrendi. 5 hafta da okumayı öğrendiğini söyleyen Fatma Yiğit, şu ana kadar okumadığı için de dertli.



Yiğit, "Ben okumayı dini kitaplar okumak için öğreniyorum. Şu ana kadar telaşemiz çoktu. Okumaya zaman ayıramadım. Okumak çok iyi bir şeymiş ama çok geç kaldım. Okumayı çok istedim ama köyümüzde okuma kursu ve okul olmadığı için okumayı öğrenemedim. Şimdi bu fırsatı değerlendirmek istedim. 5 haftadır kursa geliyorum" dedi. Matematiğe ve dört işleme aklının erdiğini söyleyen Fatma Yiğit "Eşim ürettiğimiz ürünleri pazara satmaya gider. Ben o gelmeden sattığı ürünlerin hesabını çıkartırım" dedi. 74 yaşında olmasına rağmen 5 haftada okumayı öğrenen Fatma Yiğit'i, Köy Yaşam Merkezindeki kursta ziyaret eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Fatma Yiğit'in elini öperek tebrik etti.