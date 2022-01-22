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22 Ocak 2022 Cumartesi 21:00:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 21:00:00

72 yaşında okumayı öğrendi

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72 yaşındaki Fatma Teyze, kızını ziyarete giderken, okuma yazması olmadığı için yanlış otobüse bindi.

72 yaşındaki Fatma Teyze, kızını ziyarete giderken, okuma yazması olmadığı için yanlış otobüse bindi. O gün gözyaşı döküp 'okuyacağım' diye kendine söz veren Fatma Teyze, belediyenin kursunda iki ayda okuma yazmayı çözdü.

O GÜN ÖĞRENMEYE YEMİN ETTİ

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Fatma Beyazdaş, kızını ziyaret etmek için gittiği şehir merkezinde okuma yazma bilmediği için otobüse binerken numarasını yoldan geçen birine sordu. Yanlış yönlendirilen Fatma Teyze farklı bir istikamete gitti. Durumu fark edip otobüsten indiğinde gözyaşı döken Fatma Teyze, 'okuma yazma öğreneceğine' yemin etti.

KENDİNİ 15 YAŞINDA HİSSEDİYOR

Fatma Beyazdaş, oturduğu ilçeye döner dönmez Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hilvan Kadın Destek Merkezi'ne başvurdu. Sabahları öğretmenlerden bile önce kursa gidip heyecanla sırasına oturan Fatma Teyze, 2 ayda okuma yazmayı çözdü. Azmiyle örnek olan Beyazdaş duygularını "Çok şükür bu kurs sayesinde kendimi 15 yaşında okula gidiyormuş gibi hissediyorum" sözleriyle ifade etti.

Etiketler : Fatma Beyazdaş 72 yaşındaki Fatma Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
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