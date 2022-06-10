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70'lik paten tutkunu
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10 Haziran 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 14:30:00

70'lik paten tutkunu

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Erzurum'da markete, park ve bahçelere tekerlekli patenle giden buz pateni antrenörü 70 yaşındaki Eren İltir'in, yaşına rağmen patenle dolaşması görenlerin dikkatini çekiyor. Görenleri şaşırtan 2 çocuk babası İltir, patenin kendisi için tutku olduğunu söylüyor.

Erzurum'da markete, park ve bahçelere tekerlekli patenle giden buz pateni antrenörü 70 yaşındaki Eren İltir'in, yaşına rağmen patenle dolaşması görenlerin dikkatini çekiyor. Görenleri şaşırtan 2 çocuk babası İltir, patenin kendisi için tutku olduğunu söylüyor.

Geçmişte buz pateni salonu olmayan kentte buz tutan süs havuzlarında, son yıllarda ise bu alanda tesislerin açılmasıyla buz pateni salonlarında patenle kayan İltir, kışın başta olmak üzere kentte bu spora ilgi duyanlara eğitim veriyor.

Kurduğu kulübe katılan gençlere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde buz pateni, buz hokeyi ve curling öğreten İltir, aralarında sürat pateni branşında dünya yedincisi olan milli sporcu, öğretmen oğlu Serdar İltir'in de bulunduğu çok sayıda sporcu yetiştirdi.

Antrenörlükten arta kalan zamanlarında atölyesinde paten tamiri de yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan İltir, özellikle yazın tekerlekli pateniyle şehrin cadde ve sokaklarını geziyor.

Etiketler : 70'lik paten tutkunu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eren İltir
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