70'lik eller ilmek atıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi soğuk kış günlerinde ilk ve orta öğretim öğrencilerinin atkı ve bere ihtiyaçlarını karşılamak için "Çocuklarımıza İyilik Örün" kampanyası başlattı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi soğuk kış günlerinde ilk ve orta öğretim öğrencilerinin atkı ve bere ihtiyaçlarını karşılamak için "Çocuklarımıza İyilik Örün" kampanyası başlattı. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ne devam eden 65 yaş üstü kadınlar da kampanyaya destek vermek için örgü örüyor. Atkı ve bereler, 15 günlük periyotlarla toplanarak çocuklara ulaştırılıyor.
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