70 yaşında nüfus cüzdanına kavuşup evlendi

Belediyenin nikah salonunda düzenlenen törende çiftin şahidi olan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Vesile ablamızın Nüfus Genel Müdürlüğünden bildiğimiz üzere saklı nüfus olayı vardı. Önce Nüfus Genel Müdürlüğü ile görüştük. Vesile ablamızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının temini sağladık. Sonra resmi nikah istediler. Ben de mutlulukla karşıladım. Çiftimizin nikah şahitliğini yaptık, ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.



Evlilik cüzdanını AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'tan alan Taştan ise "Daha önce kimlik kartım olmadığı için hastaneye bile gidemiyordum. Artık kimlik kartım var ve here yere gidebileceğim. Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Eşi Yıldırım da uzun bir uğraşın ardından kimlik kartına kavuşan eşiyle resmi nikah yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.