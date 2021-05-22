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22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:30:00

70 yaşında nüfus cüzdanına kavuşup evlendi

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Van'ın Erciş ilçesinde nüfus müdürlüğüne kaydedilmediği için 70 yıldır kimliksiz yaşayan Vesile Taştan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun girişimiyle nüfus cüzdanına kavuştu. Kıbrıs Gazisi Abdurrahman Yıldırım ile 52 yıl önce hayatını birleştiren yaşlı kadının ilk işi resmi nikahını yaptırmak oldu.

Belediyenin nikah salonunda düzenlenen törende çiftin şahidi olan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Vesile ablamızın Nüfus Genel Müdürlüğünden bildiğimiz üzere saklı nüfus olayı vardı. Önce Nüfus Genel Müdürlüğü ile görüştük. Vesile ablamızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının temini sağladık. Sonra resmi nikah istediler. Ben de mutlulukla karşıladım. Çiftimizin nikah şahitliğini yaptık, ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.

Evlilik cüzdanını AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'tan alan Taştan ise "Daha önce kimlik kartım olmadığı için hastaneye bile gidemiyordum. Artık kimlik kartım var ve here yere gidebileceğim. Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Eşi Yıldırım da uzun bir uğraşın ardından kimlik kartına kavuşan eşiyle resmi nikah yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Etiketler : van erciş nüfus cüzdanı abdulahat arvas
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