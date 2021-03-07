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07 Mart 2021 Pazar 09:50:00 - Güncelleme:07 Mart 2021 Pazar 09:50:00

7 Mart günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Koç: Sevdiği kişinin sürpriziyle karşılaşacak. Boğa: Sağlıkla ilgili sorunlarını geride bırakıyor. İkizler: Maddi anlamda çok şanslı olduğu bir gün. Yengeç: Çevresindeki herkesin takdirini toplayabilir. İşte 7 Mart günlük burç yorumları...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Artan maddi giderleriniz karşısında oluşturduğunuz projelerden ses getirmek istiyorsanız günü değerlendirebilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin sürprizi ile gününüz daha güzel geçecek.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Önemli bir proje, web veya medya alanında isminizden söz ettirebilirsiniz. Hukuki bir süreci başarı ile sonlandırmak veya emeklilik haklarınızı değerlendirmek için güzel bir gün. Sağlık sorunlarının hepsini geride bırakacaksınız.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Maddi anlamda şanslı olduğunuz bir gün. Sağlığınızla ilgili önemli bir operasyon geçirmek üzereyseniz hızlıca toparlayacaksınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Çevrenizdeki kişiler tarafından takdir toplayacağınız bir gün. Sevdiğiniz kişi ile daha yakın olacağınız bir sürecin içerisindesiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

İş hayatınızda kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gün. Olası projelerinizle ilgili güvenmediğiniz kişiler ile paylaşırken dikkatli olmalısınız.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Aşk hayatınızda kendinizi daha mutlu hissedeceğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Beraberliğinizdeki eski problemlerinizi dile getirerek anı bozmamaya aman dikkat.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Sevdiğiniz kişi ile problemlerinizi çözmek için kendi iç sesinizi dinleyebilirsiniz. Finansal atılımlarla ilgili şanslı bir gün.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

İş hayatınızla ilgili geçmişten kalan önemli bir atılım yapmak istiyorsanız gökyüzü sizi destekliyor. Sevdiğiniz kişiden değer görmek yüzünüzü güldürecek.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Borçlarınızı bitirmek ve yeni yatırım kaynakları yaratmak için güzel bir gün. Uzunca süredir sizi beğenen birinin itirafı ile karşılaşabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Kendinizi çok iyi ifade edeceğiniz harika bir döngünün içerisindesiniz. Önemli projelerde söz sahibi olmak ve işleri sonuca bağlamak için güzel bir gün. Parasal konularda atılım yapmadan iyi analiz önemli.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bilinçaltınızdaki pek çok kavramın açığa çıktığı bir gün. Kendinizi ifade ederken geçmişte yaşadığınız problemleri dile getirmek sizi geride bırakabilir, aman dikkat.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Uzunca süredir sizi yıpratan konular hakkında yardım alacaksınız. Sizin veya eşinizin iş yerindeki olası değişiklikler karşısında panik olmayınız, herşey sizin hayrınıza.

Uzman Astrolog Özlem Recep

Etiketler : burçlar burç yorumları astroloji
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