11 Mayıs 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 18:00:00
7 aile köye döndü! İmece usulü 20 milyon fide
Siirt'in Ulaştı köyünde imece usulü yılda yaklaşık 20 milyon sebze fidesi üretiliyor.
Siirt'in Ulaştı köyünde imece usulü yılda yaklaşık 20 milyon sebze fidesi üretiliyor. 22 yıl önce başlayan üretimin yaygınlaştığı köyde 150 serada yetiştirilen fideler birçok ile gönderiliyor. 7 ailenin seracılık için dönüş yaptığı köyün muhtarı ve fide üreticisi Cemal Hazar "Nüfusun tamamı fidecilikle uğraşıyor" dedi.