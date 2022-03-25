66 yaşında ney üflemeyi öğrendi

Kayseri'de yaşayan iki çocuk ve iki torun sahibi Sabahat Kayar (66), 15 ay önce bir sergi açılışında arkadaşının çaldığı ney sesinden etkilenip bu enstrümanı üflemeye başladı. Çevrim içi eğitim alan ve kısa sürede kendini geliştiren Kayar, sanatını heyecanla icra ediyor.



Sabahat Kayar, uzun yıllar resimle ilgilendiğini, bir programda arkadaşının çaldığı neyin sesinden etkilendiğini, 15 ay önce bir sanatçının çevirim içi verdiği derslere katıldığını söyledi. Daha yolun başında olduğunu, bir süre daha eğitim almak istediğini belirten Kayar, "Ney, benim için ruhani bir müzik, ruhuma işliyor. Sesini ve tınısını seviyorum." dedi.

"Neyi sevmek lazım" diyen Kayar, ilk başlarda ses çıkartmakta bile zorluk çekse de azim ve gayret göstererek ilerleme sağladığını belirtti. Ömrünün sonuna kadar ney üflemeye devam edeceğini dile getiren Kayar, "gerçek aşk" olarak tanımladığı neyi herkesin öğrenmesini tavsiye etti. Sabahat Kayar'ın kursiyer arkadaşı 22 yaşındaki Ömer Alpaslan da Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde okuduğunu, çevirim içi eğitimde Kayar ile ders aldıklarını söyledi.