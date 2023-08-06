65 yıl sonra şehit abisinin mezarını buldu

Mardin'de vatanı görevini yaparken Suriye sınırında kaçakçılarla girdiği çatışmada 65 yıl önce şehit düşen er Mustafa Zamkı'nın mezarının Kızıltepe ilçesinde olduğunu öğrenen kardeşi Ali Zamkı (71), ağabeyinin kabrini ilk kez ziyaret etti. Zamkı, anne ve babasının memleketteki mezarından getirdiği toprağı ağabeyinin kabrine serpti.

