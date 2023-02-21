6,4'lük deprem sonrası köprü 10 santimetre çöktü
Kaynak: İHA
Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan köprü, 10 santimetre çökerek yoldan ayrıldı.
Hatay'ın Defne ilçesind 6,4 ve yaklaşık 3 dakika sonra ise Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çadırda kalan vatandaşlar sarsıntıyla birlikte dışarıya kaçıştı.
Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören Hatay Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metrelik köprü, meydana gelen depremler sonrasında yaklaşık 10 santimetre çöktü.
Polis ve jandarma ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, trafik akışı ters yönden karşılıklı olarak sağlanıyor.
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