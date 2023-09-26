64 yılda 2 bin kravat biriktirdi

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolaçan Köyü'nde ikamet eden Bedir Akbulut (71), 64 yıldır kravat takıyor. Evinde 2 bin kravata sahip olan Bedir Akbulut'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok bürokrattan kravat hediyesi geldi. Kravatları küçük bir odada muhafaza eden Akbulut'u ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Akbulut'un kravat koleksiyonunu gezdi.

