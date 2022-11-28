637 kilo kâğıt topladılar! Elif ve Kayra kardeşlerden 'Sıfır atık' projesine destek

Tilgen kardeşler, 1 ton kağıt toplayarak geri dönüşümden elde edecekleri gelir ile sokak hayvanlarına mama almayı amaçlıyor. Elif Berra Tilgen, geçen yıl topladıkları mavi kapaklarla engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye aldıklarını belirtti.

Kayra Efe Tilgen ise "Kitap topladığımızı duyanlar bile bize kitap getiriyorlar. Vali amca ve büyüklerimizden isteğim Cumhurbaşkanımız Elazığ'a gelirse beni tanıştırmaları" diye konuştu.