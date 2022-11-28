637 kilo kâğıt topladılar! Elif ve Kayra kardeşlerden 'Sıfır atık' projesine destek
Elazığ'da yaşayan Elif Berra (13) ve Kayra Efe Tilgen (10) kardeşler, 'sıfır atık' projesine destek için aile bireylerinin ve çevresindekilerin desteğiyle 6 ayda çoğunluğu kullanılmayacak durumdaki defter ve kitaptan oluşan 637 kilo kağıt topladı.
Tilgen kardeşler, 1 ton kağıt toplayarak geri dönüşümden elde edecekleri gelir ile sokak hayvanlarına mama almayı amaçlıyor. Elif Berra Tilgen, geçen yıl topladıkları mavi kapaklarla engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye aldıklarını belirtti.
Kayra Efe Tilgen ise "Kitap topladığımızı duyanlar bile bize kitap getiriyorlar. Vali amca ve büyüklerimizden isteğim Cumhurbaşkanımız Elazığ'a gelirse beni tanıştırmaları" diye konuştu.
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