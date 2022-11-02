VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan, MÜSİAD Kadın Komitesi üyeleriyle görüştü
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'na geldi
Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattında
Avrupa'da sıcaklık küresel ısı seviyesinin iki katından daha fazla arttı
7 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
BM'den Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesinin ardından Türkiye'ye teşekkür
"Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini Erdoğan'ın yoksul ülkelere çabaları nedeniyle engellemeyece...
Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1821 yolcu geldi
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye'ye 'tahıl koridoru' teşekkürü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tahıl koridoru açıklaması
Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'da "kombine savaş" başlattığını söyledi
"Togg yüz akı bir atılımın adı"
"Kuzey Kore Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için gizlice "önemli miktarda" topçu mermisi gönde...
Orta gelir grubuna yönelik konut kampanyası açıklaması
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak
İngiltere'de muhalefet, Başbakan Sunak'ı hükümetin göçmen politikası nedeniyle eleştirdi
Alman şirketleri enerji krizinin baskısı altında
Bosna Hersek'te genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı
Karadağ Meclisi'nden hükümet kurma yetkisini kısıtlama kararı
New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi düşüşle açıldı
AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti
Elon Musk "mavi tik" ile Twitter'e yeni bir kazanç kapısı açtı
02 Kasım 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 17:00:00

62'sinde okuma yazma öğreniyor

ABONE OL

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşinin vefatından sonra günlük işlerini halletmekte zorlanan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Yaşare Özdemir, 62 yaşında okuma yazma öğreniyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşinin vefatından sonra günlük işlerini halletmekte zorlanan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Yaşare Özdemir, 62 yaşında okuma yazma öğreniyor. Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursa katılan Yaşare Özdemir, başarı belgesi aldıktan sonra ortaokulu bitirip bilgisayar kullanmayı hedefliyor.

Eşinin vefatıyla okumaya karar verdiğini aktaran Özdemir, "İçimden gayret geldi, okumak geldi. Okumayı çok seviyorum. Çok hevesliyim. Arkadaşlarıma, okuma yazması olmayan herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir şey. Hem toplum içine giriyorsun, okumamış olmak çok zor. Bir yerden girip bir yere çıkamıyorsun." diye konuştu. Özdemir, okumayı bilen insanın her zorluğu aşabileceğini dile getirerek, şunları söyledi: "Hayalim var. Mesela burayı bitirdikten sonra ortaokulu okumak istiyorum, onu da bitiririm inşallah. Ondan sonra bilgisayar öğrenmeyi istiyorum. Yaşımız var ama okumayı çok istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hanımına, bütün devlet büyüklerimize bize bu yolları açtıkları için çok çok teşekkür ediyoruz, çok memnun olduk. Allah razı olsun."

Ereğli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bozkurt da hayattaki en temel beceriyi birebir vermenin hem yaşlılar için hem de kendilerinin onlarla olan iletişimleri açısından çok değerli olduğunu ifade etti.

Okuma yazma seferberliğinin devam ettiğini aktaran Bozkurt, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Emine Erdoğan Hanımefendiye, Bakanımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, halk eğitime gönül vermiş tüm öğretmenlerimize ve öğrenmeyi seven tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hedefimiz zaten öğrenmenin güzelliğini ortaya koymak olmalı. Yaşare teyzemiz de bunu sağladığı için tüm büyüklerimize çok teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Etiketler : okuma yazma öğreniyor Metin Bozkurt Yaşare Özdemir
Aşıklar gecesi

Aşıklar gecesi
Finalde koro sürprizi

Finalde koro sürprizi
Kendi tiyatrosunu kurdu

Kendi tiyatrosunu kurdu
Yoğun ilgi

Yoğun ilgi
İlişkiye ikinci şans

İlişkiye ikinci şans
KUVEYTLİ ŞARKICI HADİSESİ

KUVEYTLİ ŞARKICI HADİSESİ
Oyunculuğu kafamda sıkça bırakıyorum

Oyunculuğu kafamda sıkça bırakıyorum
40 bin kişiye görsel şov

40 bin kişiye görsel şov
Kırmızı şıklık

Kırmızı şıklık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX