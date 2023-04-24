VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısında rekor tazeledi
61 yıldır leyleklerin yolunu gözlüyor
Masal kahramanları çadırkentte
HATIRA DÜKKANI
Instagram'dan yenilik: yorumlarda anket özelliği
24 Nisan 2023 Pazartesi 16:07:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 16:07:00

61 yıldır leyleklerin yolunu gözlüyor

ABONE OL

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki İsmail Satıcı, evinin bahçesinde kuruyan bir ağaçtan oluşturduğu platformda yıllardır leylekleri misafir ediyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki İsmail Satıcı, evinin bahçesinde kuruyan bir ağaçtan oluşturduğu platformda yıllardır leylekleri misafir ediyor. Bahçesine yuva yapan leyleklerin 61 yıldır yolunu gözleyen İsmail Dede, "Leylekler gelmese çok üzülürüm, biz onlara bağlanmışız yani kadroya bir evlat kaydetmişiz" diyor.

Etiketler : kırklareli vize leylek ismail satıcı
24'üncü yaşa merhaba

24'üncü yaşa merhaba
Vejeteryanlık genlerimde var

Vejeteryanlık genlerimde var
30 yıl sonra 'İyisin'

30 yıl sonra 'İyisin'
Geçmişin öğretisine bağlıyım

Geçmişin öğretisine bağlıyım
O kazadan sonra evlendik

O kazadan sonra evlendik
Çekimlere hamile olunca gidemedi

Çekimlere hamile olunca gidemedi
Kendine oyun odası yaptırdı

Kendine oyun odası yaptırdı
‘Şahsiyet' Japonya'ya lisanslandı

‘Şahsiyet' Japonya'ya lisanslandı
Bilal'den Şekerparem

Bilal'den Şekerparem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX