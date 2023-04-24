61 yıldır leyleklerin yolunu gözlüyor

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki İsmail Satıcı, evinin bahçesinde kuruyan bir ağaçtan oluşturduğu platformda yıllardır leylekleri misafir ediyor. Bahçesine yuva yapan leyleklerin 61 yıldır yolunu gözleyen İsmail Dede, "Leylekler gelmese çok üzülürüm, biz onlara bağlanmışız yani kadroya bir evlat kaydetmişiz" diyor.

