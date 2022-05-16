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16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:40:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:40:00

60 yıldır mağarada kendir üretiyor

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Gelişen teknolojiye rağmen, loş ve nemli mağaralarda, el yapımı tezgahlarda kendir üretimi yapan Gaziantepli ustalar, fabrika atığı malzemeleri pota filesi, balıkçı ağı, çamaşır ve köşker ipliği şeklinde ayırarak ekonomiye kazandırıyor.

Gelişen teknolojiye rağmen, loş ve nemli mağaralarda, el yapımı tezgahlarda kendir üretimi yapan Gaziantepli ustalar, fabrika atığı malzemeleri pota filesi, balıkçı ağı, çamaşır ve köşker ipliği şeklinde ayırarak ekonomiye kazandırıyor. Sayıları günden güne azalan kendircilerin son ustalarından 68 yaşındaki Mehmet Ali Macık da, 60 yıldır mağarada üretilen kendir ipiyle geçimini sağlamaya devam ediyor.

Etiketler : 60 yıldır mağarada kendir üretiyor loş ve nemli el yapımı tezgahlar kendir üretimi
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