60 yıldır mağarada kendir üretiyor
Gelişen teknolojiye rağmen, loş ve nemli mağaralarda, el yapımı tezgahlarda kendir üretimi yapan Gaziantepli ustalar, fabrika atığı malzemeleri pota filesi, balıkçı ağı, çamaşır ve köşker ipliği şeklinde ayırarak ekonomiye kazandırıyor.
Gelişen teknolojiye rağmen, loş ve nemli mağaralarda, el yapımı tezgahlarda kendir üretimi yapan Gaziantepli ustalar, fabrika atığı malzemeleri pota filesi, balıkçı ağı, çamaşır ve köşker ipliği şeklinde ayırarak ekonomiye kazandırıyor. Sayıları günden güne azalan kendircilerin son ustalarından 68 yaşındaki Mehmet Ali Macık da, 60 yıldır mağarada üretilen kendir ipiyle geçimini sağlamaya devam ediyor.
- Batman'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
- Dünyaca Ünlü Genç İsimleri Bir Araya Getiren “NEXT by TRT World Forum” Geniş Katılımla Gerçekleşti
- Kırşehir ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak sele neden oldu
- 60 yıldır mağarada kendir üretiyor
- Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -16 Mayıs
- Sağanak yağış geliyor!