60 yıldır mağarada kendir üretiyor

Gelişen teknolojiye rağmen, loş ve nemli mağaralarda, el yapımı tezgahlarda kendir üretimi yapan Gaziantepli ustalar, fabrika atığı malzemeleri pota filesi, balıkçı ağı, çamaşır ve köşker ipliği şeklinde ayırarak ekonomiye kazandırıyor. Sayıları günden güne azalan kendircilerin son ustalarından 68 yaşındaki Mehmet Ali Macık da, 60 yıldır mağarada üretilen kendir ipiyle geçimini sağlamaya devam ediyor.

