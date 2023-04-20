6 yıldır aynı sofrada oruç açıyorlar

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyü sakinleri 2007 yılından beri Ramazan ayında birlik beraberlik göstergesi olarak köy meydanında bir gün toplu iftar yapıyorlar. Köy meydanında bir araya gelen köy halkı ve davetliler aynı sofrada orucunu açarken, yaşlı ve hasta vatandaşların yemekleri ise; evlerine götürülüyor.

