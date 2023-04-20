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20 Nisan 2023 Perşembe 15:58:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 15:58:00

6 yıldır aynı sofrada oruç açıyorlar

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyü sakinleri 2007 yılından beri Ramazan ayında birlik beraberlik göstergesi olarak köy meydanında bir gün toplu iftar yapıyorlar.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyü sakinleri 2007 yılından beri Ramazan ayında birlik beraberlik göstergesi olarak köy meydanında bir gün toplu iftar yapıyorlar. Köy meydanında bir araya gelen köy halkı ve davetliler aynı sofrada orucunu açarken, yaşlı ve hasta vatandaşların yemekleri ise; evlerine götürülüyor.

Etiketler : bilecik pazaryeri iftar sarıdayı köyü ramazan
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