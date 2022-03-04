6 yaşındaki Kazım'ın yarım kalan umudu

MANİSA'da, 'mikrotia' hastalığı nedeniyle bir kulak kepçesi eksik dünyaya gelen Kazım Hacıoğlu'nun (6) derisi, medpor kulak protezi implantı ameliyatıyla yapılan kulak kepçesini kabul etmedi. Sevinci yarım kalan Kazım, yapılacak ikinci ameliyatın ardından, okulundaki arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi bekliyor.

