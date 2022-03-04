04 Mart 2022 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 16:30:00
6 yaşındaki Kazım'ın yarım kalan umudu
MANİSA'da, 'mikrotia' hastalığı nedeniyle bir kulak kepçesi eksik dünyaya gelen Kazım Hacıoğlu'nun (6) derisi, medpor kulak protezi implantı ameliyatıyla yapılan kulak kepçesini kabul etmedi.
MANİSA'da, 'mikrotia' hastalığı nedeniyle bir kulak kepçesi eksik dünyaya gelen Kazım Hacıoğlu'nun (6) derisi, medpor kulak protezi implantı ameliyatıyla yapılan kulak kepçesini kabul etmedi. Sevinci yarım kalan Kazım, yapılacak ikinci ameliyatın ardından, okulundaki arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi bekliyor.