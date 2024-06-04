6 maddeyle yalanı yakalama sanatı

İnsan sarrafı ya da müneccim olmak için oldukça yorgunuz. Kedi fare oyununu sürdürmek yerine ilişkilerde yalanı nasıl yakalarız? İşte yalan yakalama sanatı! Detaylar haberimizde...

1. Yalan söyleyen kişi, vereceği cevaptan ya da inanma oranınızdan tedirginlik duyarak elini yüzüne getirecek şekilde kendine temas eder.

2. Yalan söyleyen kişinin burnu uzamaz, fakat cümleleri uzun olabilir. Hızlı cevapları ile size karşı inandırıcı olmaya çalıştıracaktır.

3. Yalan söyleyen kişi ne yapıyorsa net şekilde yapar. Gözlerini sizden kaçırarak cevap vermesi de gözlerinizi size dikerek cevap vermesi de mümkündür.

4. ''Neredeydin'' sorusuna karşılık ''dışarı çıktım, market alışverişi yaptım...'' ya da markette en sevdiği peynirin 500 gramlığı kalmadığı detayının açıklamasını yapıyorsa dikkat! Peynirin değil de dürüstlüğün gramı kalmamış olabilir!

5. Konuşma sırasında esler daha fazla verilir. ''Ee,mm, şey' gibi küçük tınılarla bir çaba görüyorsanız masalı sakince dinleyin...

6. Konuşurken kaşlarının kalkması size sunduğu durumun tam tersi olduğuna işarettir. Kendisinin de kabul etmediğini, kendini olumlu görmediğini gösterir. Kendini olumlu görmeyen biri, size hayatta nasıl bir olumluluk kazandırabilir ki...