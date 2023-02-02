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02 Şubat 2023 Perşembe 00:40:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 00:40:00

6 ayrı suçtan hükümlü olan cezaevi firarisi yakalandı

Kaynak: AA

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde 6 ayrı suçtan hükümlü olan cezaevi firarisi yakalandı.

Araç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda 6 ayrı suçtan hükümlü cezaevi firarisi G.T. yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Etiketler : Kastamonu Firari hükümlü cezaevi firarisi
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