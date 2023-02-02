6 ayrı suçtan hükümlü olan cezaevi firarisi yakalandı
Kaynak: AA
Kastamonu'nun Araç ilçesinde 6 ayrı suçtan hükümlü olan cezaevi firarisi yakalandı.
Araç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda 6 ayrı suçtan hükümlü cezaevi firarisi G.T. yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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