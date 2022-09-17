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56 yıldır süren gelenek: Başarılı öğrencilere para ödülü
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17 Eylül 2022 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 15:30:00

56 yıldır süren gelenek: Başarılı öğrencilere para ödülü

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Çorum'un İskilip ilçesindeki Akşemseddin Anadolu Lisesi'nde 56 yıldır devam eden gelenekle okul birincileri ödüllendirildi.

Okul sıralamasında ilk 3'e giren öğrencilere toplam 78 bin TL para ödülü verildi. İskilip ilçesinde iş adamı Mehmet Çağıl tarafından vefat eden öğretmen babası Osman Çağıl adına her yıl verilen ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. Akşemseddin Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ödül töreninde okulda ilk 3'e giren öğrencilere toplam 78 bin TL ödül verildi. Bu yıl 56'cısı düzenlenen ödül töreninde 3 öğrencinin sevindirildiğini söyleyen Okul Müdürü Mutlu Sadık Fidan, düzenlenen törenlerin öğrencileri motive ettiğini belirtti.

"Bu başarı tek başına olmadı"

Okul birincisi olarak 36 bin TL para ödülü kazanan Fatma Nur Yıldırım, ödülü kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "İki hayalim vardı. Birincisi burada bu konuşmayı yapmak, ikincisi de hayalimdeki üniversite ve bölümü kazanmaktı. Ben bunları yaptım ama bu başarı tek başına olmadı. Öğretmenlerimizin de katkısı çok büyük. Öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise Akşemseddin Anadolu Lisesi'nin İskilip'in en köklü okullarından birisi olduğunu söyledi. Okul idarecilerini ve öğretmenleri tebrik eden Ceylan, "Bu bir ekip çalışması. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere Fatma Nur kardeşimizin ailesini de tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Evladımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Hayal ettiğimden farklı bir program gerçekleşiyor"

İskilip Kaymakamı Yunuz Emre Vural da, "Hayal ettiğimden farklı bir program gerçekleşiyor. Türkiye'de İlköğretim Haftası kullanırken çok az bu tür etkinlikler düzenleniyor. Ben de bir zamanlar öğrenciydim. Bugünleri bizler de yaşadık, gördük. Yeni eğitim yılının hayırlı olmasını temenni ederken, tüm öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Etiketler : çorum öğrenci ödül
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