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18 Eylül 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 16:00:00

52 yaşında ilk harf heyecanı

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Konya'da 6 çocuğu, 8 torunu olan Raife Dursun, 52 yaşında okuma yazma öğrendi.

Konya'da 6 çocuğu, 8 torunu olan Raife Dursun, 52 yaşında okuma yazma öğrendi. Mardin'de okula gönderilmeyen Dursun, genç yaşta evlenip Konya'ya yerleşti. Çocuklarını ders çalışırken görünce özenen Dursun, hep okuma hayaliyle yaşadı.

Raife Dursun, bir tanıdıklarının Selçuklu Halk Eğitimi Merkezi'nde kurs açıldığını söylemesi üzerine kayıt yaptırdı. Azmiyle kısa sürede okuma yazma öğrenen Dursun, "Okula devam etmek, lise hatta üniversiteye kadar okumayı istiyorum" dedi.

Etiketler : 52 yaşında ilk harf heyecanı Konya Raife Dursun
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