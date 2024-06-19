500 gramı havuzu tertemiz yapıyor

Yüzme havuzlarındaki yosunlar sinir bozucu olabilir. Havuzun temizlenmesi için ilk akla gelen kimyasallar olsa da tek çözüm bu değil. Yüzme havuzunu karbonat ve tuzla temizleyebilirsiniz.

Karbonat

Her şeyin kurtarıcısı karbonat havuz temizliğinde de işe yarıyor. Sodyum bikarbonat havuz suyunuzda doğru pH seviyesini koruyarak yosun oluşumunu önler. Beyaz toz aynı zamanda bakteri üremesini önler ve havuz duvarlarındaki lekeleri çıkarırken suyun arıtılması için gereken klor seviyesini de azaltır. Küçük bir havuz için kullanılacak karbonat miktarı 500 gramdır. Eğer havuzunuz daha büyükse 1000 gramlık miktar yeterlidir. En iyi sonuçları elde etmek için işlemi düzenli olarak tekrarlayın.

Tuz

Yüzme havuzu tuzu su kalitesini korumak için bir alternatiftir. İki seçenek var:

Elektroliz yoluyla: Havuzunuzu arıtmak için klor kullanmak yerine, tuz elektrolizörü hem klorun, bakterilerin hem de alglerin kokusunu giderir.

Havuz suyuna daha fazla tuz ekleyin: Bu, suyun temiz kalmasına yardımcı olur ve yosun oluşumunu önler.