VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rüya yönlendirme sanatı
Dost başa düşman kaşa! Tüm karakteri ele veriyor
500 gramı havuzu tertemiz yapıyor
Türkiye plajları dünyada 3. oldu
Salatalık buruşması sona eriyor!
Erteleme hastalığı: Hallederiz!
19 Haziran 2024 Çarşamba 17:15:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 17:15:00

500 gramı havuzu tertemiz yapıyor

Kaynak: GUNES.COM

ABONE OL

Havalar ısındı, havuzlara atlama zamanı. Fakat yüzme havuzunu temizleme gerçeği var. Merak etmeyin kirli havuzu berrak suya çevirmenin püf noktaları var. Karbonat ve tuz ikilisiyle tertemiz bir havuza kavuşabilirsiniz. İşte püf noktalar...

Yüzme havuzlarındaki yosunlar sinir bozucu olabilir. Havuzun temizlenmesi için ilk akla gelen kimyasallar olsa da tek çözüm bu değil. Yüzme havuzunu karbonat ve tuzla temizleyebilirsiniz.

Karbonat

Her şeyin kurtarıcısı karbonat havuz temizliğinde de işe yarıyor. Sodyum bikarbonat havuz suyunuzda doğru pH seviyesini koruyarak yosun oluşumunu önler. Beyaz toz aynı zamanda bakteri üremesini önler ve havuz duvarlarındaki lekeleri çıkarırken suyun arıtılması için gereken klor seviyesini de azaltır. Küçük bir havuz için kullanılacak karbonat miktarı 500 gramdır. Eğer havuzunuz daha büyükse 1000 gramlık miktar yeterlidir. En iyi sonuçları elde etmek için işlemi düzenli olarak tekrarlayın.

Tuz

Yüzme havuzu tuzu su kalitesini korumak için bir alternatiftir. İki seçenek var:

Elektroliz yoluyla: Havuzunuzu arıtmak için klor kullanmak yerine, tuz elektrolizörü hem klorun, bakterilerin hem de alglerin kokusunu giderir.

Havuz suyuna daha fazla tuz ekleyin: Bu, suyun temiz kalmasına yardımcı olur ve yosun oluşumunu önler.

Etiketler : yüzme havuzu yüzme havuzu temizliği havuz
Pınar Deniz'in yeni hobisi! Şan dersleri alıyor

Pınar Deniz'in yeni hobisi! Şan dersleri alıyor
Gençlerin rol modelleri

Gençlerin rol modelleri
Mayo ile marş söylenmez!

Mayo ile marş söylenmez!
Survivor magandaları!

Survivor magandaları!
Viyana'da sanatsal tatil

Viyana'da sanatsal tatil
Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Bir hayalini daha gerçekleştirdi
Kaan'la Ege'yi gezecek

Kaan'la Ege'yi gezecek
Estetik yaptıranları eleştirdi

Estetik yaptıranları eleştirdi
"Babalık var olma sebebim"

"Babalık var olma sebebim"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX