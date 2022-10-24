50 yıllık bulamadım çarşısı

HER YERDE BABASININ HATIRASI VAR



Gümüşhane'de Atatürk Caddesi üzerinde "Bulamadım Çarşısı" adlı geleneksel dükkanında 1936 yılından beri esnaflık yapan babasının anısını yaşatmak isteyen 80 yaşındaki Halil İbrahim Cahit Erdoğan, babasının öldüğü 1971 yılından itibaren dükkanda bulunan hiçbir şeyi satmadı. Haftanın belirli günlerinde dükkanı açan fakat iç düzeni de dahil olmak üzere hiçbir şeye müdahale etmeyen ve o dönemden kalan ürünleri satmayan Erdoğan, bu sayede babasının anısını yaşattığına inanıyor.

ÜRÜNLERİN FABRİKALARI BİLE KAPANDI

Dükkanına tanıdıkları geldiğinde bir bahaneyle gönderdiğini, tanımayanların gelmesi durumunda da emaneten baktığını söyleyerek hiçbir şey satmayan Erdoğan, ömrünün sonuna kadar ürünlerin raflarda duracağını söyledi. Bulamadım Çarşısı isimli dükkanında bulunan ürünlerin çoğunun fabrikasının dahi kapandığını ve ürünleri tekrar bulamayacağından dolayı da satmadığını söyleyen Cahit Erdoğan "Mühim olan babamın anısını, hayatını, onun teneffüs ettiği havayı teneffüs etmek" dedi.

Babadan kalma dükkanında zamana yolculuk eden Halil İbrahim Cahit Erdoğan, "İnsanlar o zamanlar aradığını bulamayıp en, son buraya geldiği için burasının ismi Bulamadım Çarşısı konulmuştu" dedi.