50 yaşından sonra üniversiteyi bitirdi

Valiliğe bağlı merkezde şizofreni rahatsızlığı nedeniyle 28 yıldır kalan Şengöz, 2017 yılında sınava girip Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı'nı kazandı.



Lisans öğrenimini 2020 yılında onur belgesiyle tamamlayan Şengöz, 2022'de pedagojik formasyon sertifikasını aldı. Kur'an-ı Kerim'i de aldığı eğitimle hatmeden kadın, merkeze bağlı Kazım Tezişçi Gündüz Bakım Ek Ünitesi'nde engellilerin maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, bedensel, eğitsel, psikososyal gelişim kazanarak sosyal hayatta kendilerine yeten birey olarak yetişmelerini amaçlayan Engelsiz Akademi'deki arkadaşlarına yardımcı oluyor. Arzu Şengöz 28 yıldır Eskişehir Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde arkadaşları ve çalışanlarla güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Açık liseyi bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemi'nin iki yıllık Medya ve İletişim ön lisans programını kazandığını anlatan Şengöz, şöyle konuştu:

"Daha sonra da 4 yıllık Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programını tamamlandım. Okulumu 2020 yılında onur belgesiyle bitirdim. 2022 yılında da pedagojik formasyon sertifikamı aldık. Stajımı yaptım. Son iki yıldır da Engelsiz Akademi'de eğitim alıyorum. Eğitim sürecim gayet güzel ve eğlenceliydi. Merkezdeki bizden sorumlu 'annemiz' ile sınavlara gidip geldim. Staj dönemi de kurumun aracıyla gidip geldim. Gayet güzeldi ve zevkliydi. Bu süreçte zorluklar da çektim ama onları hallettik. KPSS'ye girsem, hatta kazansam bile yaşımdan dolayı atanmam çok zor. Öğretmenlik yapamam. Engelsiz Akademi'deki arkadaşlarıma yardımcı oluyorum, ders çalıştırıyorum. Onların derslerini kontrol ediyorum."

Şengöz, çevresindekilerin okulunu bitirmesinden ve pedagojik formasyon almasından dolayı takdir ve tebrik etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Kur'an-ı Kerim'i hatmettim"

Kur'an kursuna da gittiğini ifade eden Şengöz, "Kur'an-ı Kerim'i hatmettim. Okumanın yaşının ve eğitimin önündeki engellerin olmadığını gösterdiğim için mutluyum. Çevredeki arkadaşlarım ve kurumdaki çalışanlar beni örnek alıyor. Bizleri devletimiz okutuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Engelsiz Akademi'de de eğitimlerime devam edeceğim." diye konuştu.

Eskişehir Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mevlüt Yılmaz da hem eğitimi hem de kişisel yetenekleri sayesinde kurumun önemli bireylerinden Arzu Şengöz'ün, Engelsiz Akademi bünyesinde arkadaşlarına da yardımcı olduğunu aktardı.