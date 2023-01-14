VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Altılı masaya 'aday' göndermesi: Bizimle aşık atacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar
Kalın'dan Suriye'ye kara harekatı mesajı: Her an başlayabilir
İngiltere, İran'ın eski Savunma Bakan Yardımcısı'nı idam etmesini kınadı
Su maymununun beslenme anı kameraya yansıdı
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
"Altı eş cumhurbaşkanının olacağı bir sistem demokrasinin ruhuna aykırıdır"
MHP lideri Bahçeli'den seçim mesajı: Biz hazırız
PTT iş yerlerindeki kurum ödemeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor
Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti
Bakan Varank: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata odaklanarak ülkemizi büyüteceğiz
"İhracat büyümenin itici gücü olmaya devam etti"
"Cumhuriyet'in 100. yılında dağlarda tek terörist kalmayacak"
MSB: Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor
Kılıçdaroğlu'na tepki! "Cezaevindeki teröristleri çıkarma gayreti içerisindesin"
Kapıkule'de 22 bin 800 kaçak sigara ele geçirildi
"17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecek"
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonundan okullara "dede/nene saati" önerisi
Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 2022'de rekor ihracat
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla sürüyor
Muğla'ya gelen "yüzen oteller" turizm hareketliliğini artırdı
Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi
14 Ocak 2023 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 16:30:00

50 yaşından sonra üniversiteyi bitirdi

ABONE OL

Eskişehir Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdüren 55 yaşındaki Arzu Şengöz, üniversiteden onur belgesiyle mezun oldu. Sonra da pedagojik formasyon sertifikasını alarak eğitimde engelin olmadığını gösterdi.

Valiliğe bağlı merkezde şizofreni rahatsızlığı nedeniyle 28 yıldır kalan Şengöz, 2017 yılında sınava girip Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı'nı kazandı.

Lisans öğrenimini 2020 yılında onur belgesiyle tamamlayan Şengöz, 2022'de pedagojik formasyon sertifikasını aldı. Kur'an-ı Kerim'i de aldığı eğitimle hatmeden kadın, merkeze bağlı Kazım Tezişçi Gündüz Bakım Ek Ünitesi'nde engellilerin maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, bedensel, eğitsel, psikososyal gelişim kazanarak sosyal hayatta kendilerine yeten birey olarak yetişmelerini amaçlayan Engelsiz Akademi'deki arkadaşlarına yardımcı oluyor. Arzu Şengöz 28 yıldır Eskişehir Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde arkadaşları ve çalışanlarla güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Açık liseyi bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemi'nin iki yıllık Medya ve İletişim ön lisans programını kazandığını anlatan Şengöz, şöyle konuştu:

"Daha sonra da 4 yıllık Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programını tamamlandım. Okulumu 2020 yılında onur belgesiyle bitirdim. 2022 yılında da pedagojik formasyon sertifikamı aldık. Stajımı yaptım. Son iki yıldır da Engelsiz Akademi'de eğitim alıyorum. Eğitim sürecim gayet güzel ve eğlenceliydi. Merkezdeki bizden sorumlu 'annemiz' ile sınavlara gidip geldim. Staj dönemi de kurumun aracıyla gidip geldim. Gayet güzeldi ve zevkliydi. Bu süreçte zorluklar da çektim ama onları hallettik. KPSS'ye girsem, hatta kazansam bile yaşımdan dolayı atanmam çok zor. Öğretmenlik yapamam. Engelsiz Akademi'deki arkadaşlarıma yardımcı oluyorum, ders çalıştırıyorum. Onların derslerini kontrol ediyorum."

Şengöz, çevresindekilerin okulunu bitirmesinden ve pedagojik formasyon almasından dolayı takdir ve tebrik etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Kur'an-ı Kerim'i hatmettim"

Kur'an kursuna da gittiğini ifade eden Şengöz, "Kur'an-ı Kerim'i hatmettim. Okumanın yaşının ve eğitimin önündeki engellerin olmadığını gösterdiğim için mutluyum. Çevredeki arkadaşlarım ve kurumdaki çalışanlar beni örnek alıyor. Bizleri devletimiz okutuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Engelsiz Akademi'de de eğitimlerime devam edeceğim." diye konuştu.

Eskişehir Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mevlüt Yılmaz da hem eğitimi hem de kişisel yetenekleri sayesinde kurumun önemli bireylerinden Arzu Şengöz'ün, Engelsiz Akademi bünyesinde arkadaşlarına da yardımcı olduğunu aktardı.

Etiketler : eskişehir engelli üniversite
Yarışma için kampa girdi

Yarışma için kampa girdi
Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz

Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz
Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor

Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor
Aile boyu keyifleri yerinde

Aile boyu keyifleri yerinde
85 bin liralık avize

85 bin liralık avize
Korkusunu yendi, köpek sahiplenecek

Korkusunu yendi, köpek sahiplenecek
Ego barışı

Ego barışı
Konsere özel hazırlık

Konsere özel hazırlık
Fırat'ı beğeniyorum

Fırat'ı beğeniyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX