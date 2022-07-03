5 yıllık kabusu sona erdiren ameliyat





Ankara'da yaşayan emekli Mihriban Gençay'ın hayatı, 2017 yılında mide kanseri tanısı konulduktan sonra altüst oldu. Yapılan ameliyatla midesinin tamamı alınan Gençay, hastalıktan kurtulduğunu düşünürken bu kez yediği her şeyi çıkarmaya başladı. Sürekli kusan Gençay, su bile içememeye başladı.

Yeterli beslenemediği için 84 kilodan 52 kiloya düşen Gençay, Antalya'da yaşayan kızının önerisiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi7nde Doç. Dr. Tuğrul Çakır'a başvurdu. Doç. Dr. Çakır'ın yaptığı ameliyatla sağlığına kavuşan Mihriban Gençay, sıkıntılı günleri geride bıraktı.