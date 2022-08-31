VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Robot asker "Barkan" 2023'te askeri birliklere verilecek
Robot asker "Barkan" 2023'te askeri birliklere verilecek
Twitter'dan yeni özellik; Twitter Circle
Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı
Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu
AK Parti'den milletvekili Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası
Konyaspor, forvet Mame Diouf'u renklerine bağladı
Almanya'nın silah satışı Rusya-Ukrayna savaşıyla arttı
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Necip Hablemitoğlu cinayetinin katil zanlılarından Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı
Almanya Başbakanı Scholz: Enerji fiyatlarının tavan yapmaması için adımlar atacağız
Gazprom Başkanı Miller: Avrupa'daki doğal gaz fiyatları bin metreküpte 4000 doları aşabilir
Şarkıcı Gülşen'in avukatı adli kontrol kararına itiraz etti
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken çıkış!
Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer ne zaman iade edilecek?
Türkiye'de 10 yılda 25 havzadan 20'sinde su varlığı azalırken 5'inde arttı
ABD, motor yangını riski nedeniyle 400 Chinook helikopterlik filosunu kullanmıyor
İzmir depreminde yıkılan binaya ilişkin belediye görevlilerine 2'şer yıla kadar hapis istendi
Vefalı leylek
5 yılda 81 ilde zirve yaptı
Bakıma muhtaç atların "Mucizeler Diyarı"
Memleket klibi
Rap benim yaşam tarzım
Renkli festival
31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00:00

5 yılda 81 ilde zirve yaptı

ABONE OL

Dağcı Melek Kıyı Aydın, 2017 yılında başladığı "81 ilde 81 zirve" hedefini, Ardahan'daki Ilgar Dağı'na yaptığı tırmanışla tamamladı. Aydın "Dağcılık sporunu çok seviyorum. Birçok dağa tırmandım, sonra aynı dağlara gitmek bana sıradan geldi ve böyle bir projeye başladım" dedi.

Dağcı Melek Kıyı Aydın, 2017 yılında başladığı "81 ilde 81 zirve" hedefini, Ardahan'daki Ilgar Dağı'na yaptığı tırmanışla tamamladı. Aydın "Dağcılık sporunu çok seviyorum. Birçok dağa tırmandım, sonra aynı dağlara gitmek bana sıradan geldi ve böyle bir projeye başladım" dedi. Bursalı dağcı Melek Kıyı Aydın, 5 yılda Türkiye'nin 81 ilindeki zirvelere tırmanış yaptı. Dağcı Aydın, yaşadığı Bursa'da, 2017 yılında "81 ilde 81 zirve" hedefiyle il il dolaşıp, buralardaki yüksek noktalara tırmanış yapmaya başladı. Hedefini gerçekleştirmek için tırmanış yapmadığı tek il olan Ardahan'a gelen Aydın, Posof ilçesindeki 2 bin 950 metre rakımlı Ilgar Dağı'na da tırmanıp 81. tırmanışını da gerçekleştirdi. Yaptığı tırmanışları not ve görsellerle kayıt altına alan Aydın, bu çalışmasıyla "Anadolu Parsı" unvanı almak istiyor.

Dağcı Aydın, 10 yıldır dağcılık yaptığını ve 5 senedir de profesyonel anlamda tırmanış gerçekleştirdiğini söyledi. Projesini tamamlamak için ciddi bir emek harcadığını ifade eden Aydın, "Dağcılık sporunu çok seviyorum. Birçok dağa tırmandım, sonra aynı dağlara gitmek bana sıradan geldi ve böyle bir projeye başladım." dedi. Projeyi hayata geçirirken eşinin çok desteğini aldığını anlatan Aydın, "Eşimin önerisiyle bu projeyi hayata geçirdim. Eşim, 'Anadolu Parsı' unvanıyla bu spora devam etmemi istedi ve beni destekledi. Bu manada her ilin imkan varsa en yüksek zirvesine tırmandım. Fakat bazı yerlerde terörden dolayı izin verilmeyen dağ olması durumunda tırmanışa izin verilen en büyük dağa tırmandım." diye konuştu. Aydın, 2017 yılında başladığı projesine Kovid-19 salgını esnasında bir süre ara verdiğini ve şartların normale dönmesiyle çalışmalara devam ettiğini belirterek, "Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ'da başladığım '81 ilde 81 zirve' projemi, Ardahan'ın Ilgar Dağı'yla, bitirmiş oluyorum. Bu projeyle gençlere örnek olmak istiyorum, darısı bu projeyi yapmak isteyen gençlerin başına." ifadelerini kullandı.

Etiketler : 5 yılda 81 ilde zirve yaptı Dağcı Melek Kıyı Aydın Ardahan
Her şey stüdyoda başladı

Her şey stüdyoda başladı
40 yaşa Afrika'da kutlama

40 yaşa Afrika'da kutlama
Cem ile askerlik hatırası

Cem ile askerlik hatırası
Bir gün gecikmeli sahne

Bir gün gecikmeli sahne
Hayranları yakaladı

Hayranları yakaladı
Anne acısı

Anne acısı
Tehlikeli yakınlaşma

Tehlikeli yakınlaşma
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Yıllar sonra ekran önünde

Yıllar sonra ekran önünde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes