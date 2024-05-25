Sağlıklı yaşam için 5 alışkanlık
Kaynak: Özge Çelikbaşlı
Günlük hayatın hızlı ritmi bizleri hem bedensel hem de ruhsal olarak etkiler.
Yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik ve kötü alışkanlıkların bizi olumsuz etkilememesi için bazı alışkanlıkları düzenli hale getirmek gerekiyor. Özellikle bu 5 madde uygulaması kolay ve olumsuz etkileri azaltır nitelikte. Maddeler şu şekilde;
1. Düzenli kitap okumak
2. Uyku düzenini korumak
3. Sevdiklerine zaman ayırmak
4. Cilt bakımına özen göstermek
5. Egzersiz yapmak
Sadece yaşam tarzınızın bir parçası haline getireceğiniz bu alışkanlıklarla daha sağlıklı ve dinç hissedebilirsiniz.