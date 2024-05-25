VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
En çok sevilen tatlıları sorduk
Yaza girerken cilt bakımı nasıl olmalı?
Yapay zeka işsizliğe neden olabilir mi?
Depremler nedeniyle açılışı ertelenen su altı müzesi 27 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlayacak
Leylek yuva yapınca minarenin onarımı yine ertelendi
Marmara'da nisan yağışları yüzde 24 azaldı
25 Mayıs 2024 Cumartesi 14:09:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2024 Cumartesi 14:09:00

Sağlıklı yaşam için 5 alışkanlık

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

ABONE OL

Günlük hayatın hızlı ritmi bizleri hem bedensel hem de ruhsal olarak etkiler.

Yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik ve kötü alışkanlıkların bizi olumsuz etkilememesi için bazı alışkanlıkları düzenli hale getirmek gerekiyor. Özellikle bu 5 madde uygulaması kolay ve olumsuz etkileri azaltır nitelikte. Maddeler şu şekilde;

1. Düzenli kitap okumak

2. Uyku düzenini korumak

3. Sevdiklerine zaman ayırmak

4. Cilt bakımına özen göstermek

5. Egzersiz yapmak

Sadece yaşam tarzınızın bir parçası haline getireceğiniz bu alışkanlıklarla daha sağlıklı ve dinç hissedebilirsiniz.

Etiketler : sağlık yaşam alışkanlık motivasyon
Ehliyetini kaptırdı

Ehliyetini kaptırdı
Ayrılma nedeni şoke etti

Ayrılma nedeni şoke etti
Kulüpte tatsız tesadüf... Serenay'ın zor anı

Kulüpte tatsız tesadüf... Serenay'ın zor anı
Açıklamalarıyla şaşırttı

Açıklamalarıyla şaşırttı
'Ne sulh ne de kanlı bıçaklı'

'Ne sulh ne de kanlı bıçaklı'
Pınar Deniz'den evlilik açıklaması

Pınar Deniz'den evlilik açıklaması
Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı

Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı
‘Veteran Komedyen' tartışması bitti

‘Veteran Komedyen' tartışması bitti
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX