5 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi yapılanması" içerisinde eylem ve faaliyette bulunma ve bu yapılanmaya finans temin etme suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara "örgütsel bağlılıklarını devam ettirmek amacıyla mali yardımda bulundukları" tahsilat makbuzları, MASAK raporları, HTS kayıtları ve sosyal medya gibi elde edilen deliller kapsamında tespit edilen 20 kişi hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Rize Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"25 Mayıs 2023'te İstanbul, Van, Mardin, Kars ve Diyarbakır'da 6 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmiş olup, 5 şahıs yakalanmış, 1 şahsın aranmasına devam edilmektedir.

Diğer 13 şüpheli hakkında işlemler devam etmektedir ayrıca dosya kapsamında bir şüphelinin (V.C.P.) 14 Mayıs 2023'te yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari ilinden Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekili seçildiği tespit edilmiş, dosyası ile ilgili işlemler Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmektedir."