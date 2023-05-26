VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca'dan SMA taramalarına ilişkin açıklama
Erzurum'da yıldırım düştü: 1 ölü
5 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı
Hakkari'de terör operasyonları: 28 gözaltı
Putin, Aliyev ve Paşinyan Azerbaycan-Ermenistan ihtilafını görüştü
Devlete olan borçların yapılandırılmasında başvuru süresi uzatıldı
26 Mayıs 2023 Cuma 00:37:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 00:37:00

5 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: AA

ABONE OL

Terör örgütü PKK/KCK'ya 5 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi yapılanması" içerisinde eylem ve faaliyette bulunma ve bu yapılanmaya finans temin etme suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara "örgütsel bağlılıklarını devam ettirmek amacıyla mali yardımda bulundukları" tahsilat makbuzları, MASAK raporları, HTS kayıtları ve sosyal medya gibi elde edilen deliller kapsamında tespit edilen 20 kişi hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Rize Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"25 Mayıs 2023'te İstanbul, Van, Mardin, Kars ve Diyarbakır'da 6 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmiş olup, 5 şahıs yakalanmış, 1 şahsın aranmasına devam edilmektedir.

Diğer 13 şüpheli hakkında işlemler devam etmektedir ayrıca dosya kapsamında bir şüphelinin (V.C.P.) 14 Mayıs 2023'te yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari ilinden Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekili seçildiği tespit edilmiş, dosyası ile ilgili işlemler Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmektedir."

Etiketler : Terör örgütü terör operasyonu Emniyet Müdürlüğü
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
Sezonu açıyor

Sezonu açıyor
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
Depremzede miniklere okul

Depremzede miniklere okul
Annesini markajında

Annesini markajında
Ailece festival

Ailece festival
Milyonluk sahne

Milyonluk sahne
Spontane yaşıyor

Spontane yaşıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX