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29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:45:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:45:00

5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi tahta at yenileniyor

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Ahşaptan inşa edilerek 49 yıl önce antik kentin girişine konulan yapı olan 15 metre yüksekliğindeki Troya atının eskiyen parçaları yenileriyle değiştiriliyor, yüzeyi parlatılıyor.

Ahşaptan inşa edilerek 49 yıl önce antik kentin girişine konulan, Çanakkale denilince ilk akla gelen yapı olan 15 metre yüksekliğindeki Troya atının eskiyen parçaları yenileriyle değiştiriliyor, yüzeyi parlatılıyor.

Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan "Turizm mevsiminde tekrar ziyaretçiler atın içine girerek Troya Savaşı öyküsünü hissedebilecekler. Sadece atı görmek, içine girmek için buraya gelen ziyaretçiler var" dedi.

Etiketler : çanakkale tahta at efsane troya antik kenti
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