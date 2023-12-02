47 yıldır oyalıyordu: Nikah vaadine tazminat kararı

Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bayram Ş'nin, sadece dini nikahla beraber yaşadığı ve 6 çocuk sahibi olduğu kadını evlenme vaadiyle kandırdığı, fiziksel ve ruhsal zarara uğrattığı sonucuna vardı. Mahkeme, kadına 120 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.