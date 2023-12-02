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02 Aralık 2023 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 08:15:00

47 yıldır oyalıyordu: Nikah vaadine tazminat kararı

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Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bayram Ş'nin dini nikahla beraber yaşadığı ve 6 çocuk sahibi olduğu kadını evlenme vaadiyle kandırdığı sonucuna vardı. Mahkeme, kadına tazminat ödenmesine hükmetti.

Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bayram Ş'nin, sadece dini nikahla beraber yaşadığı ve 6 çocuk sahibi olduğu kadını evlenme vaadiyle kandırdığı, fiziksel ve ruhsal zarara uğrattığı sonucuna vardı. Mahkeme, kadına 120 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Etiketler : ankara dini nikah evlenme tazminat
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