44 yaşında baba oldu

En son TRT'de yayınlanan 'Seksenler' dizisinde yer alan oyuncu Erdem Baş, baba oldu. 2016 yılında Selvet Su Deniz'le nikah masasına oturan oyuncu kızları Vera'ya kavuştu. Baş, en özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, gönderisinin altına, "Bana babalığı nasip eden Allah'a şükürler olsun. Kızıma ve eşime çok teşekkür ederim bana bu duyguyu yaşattığınız için.. Güzel karım ve tatlı kızım, ikinizi de çok seviyorum" notunu düştü.





