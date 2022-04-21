44 yaşında baba oldu
En son TRT'de yayınlanan 'Seksenler' dizisinde yer alan oyuncu Erdem Baş, baba oldu.
En son TRT'de yayınlanan 'Seksenler' dizisinde yer alan oyuncu Erdem Baş, baba oldu. 2016 yılında Selvet Su Deniz'le nikah masasına oturan oyuncu kızları Vera'ya kavuştu. Baş, en özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, gönderisinin altına, "Bana babalığı nasip eden Allah'a şükürler olsun. Kızıma ve eşime çok teşekkür ederim bana bu duyguyu yaşattığınız için.. Güzel karım ve tatlı kızım, ikinizi de çok seviyorum" notunu düştü.
- Kağıthane'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
- Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bulunduğu bölgede 14 kayıt dışı mezar bulundu
- Abant-Taşkesti kara yolu heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı
- Kent trafiği bluetooth teknolojisiyle anlık izlenebilecek
- Arsasını 'sağlığa' bağışladı
- Ayı yavrusuna biberonlu bakım