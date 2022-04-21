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21 Nisan 2022 Perşembe 09:59:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 15:56:00

44 yaşında baba oldu

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En son TRT'de yayınlanan 'Seksenler' dizisinde yer alan oyuncu Erdem Baş, baba oldu.

En son TRT'de yayınlanan 'Seksenler' dizisinde yer alan oyuncu Erdem Baş, baba oldu. 2016 yılında Selvet Su Deniz'le nikah masasına oturan oyuncu kızları Vera'ya kavuştu. Baş, en özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, gönderisinin altına, "Bana babalığı nasip eden Allah'a şükürler olsun. Kızıma ve eşime çok teşekkür ederim bana bu duyguyu yaşattığınız için.. Güzel karım ve tatlı kızım, ikinizi de çok seviyorum" notunu düştü.


Etiketler : 44 yaşında baba oldu Seksenler Erdem Baş
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