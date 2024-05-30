400 yıllık gelenek yeniden hayat buluyor

Tarihi Morza Panayırı'nın bu yıl 8-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu. Geçmişten gelen kültürel değerleri yeni nesillere aktarmak ve bu değerlerin kaybolmasını önlemek için yaklaşık 400 yıllık bir gelenek olan Tarihi Morza Panayırı bu yıl Sinop'un Türkeli ilçesinde kurulacak.

Türkeli'nin Düzler köyü Yılanlık mevkiinde düzenlenen Tarihi Morza Panayırı, bu yıl 8-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Düzler Köyü Muhtarı Ayşe Tan ve Hamamlı Köyü Muhtarı Ahmet Özcan'ın iş birliği ile gerçekleşecek

Bölgenin kültürel mirasının yaşatılmasında önemli bir rol oynayan panayır, uzun bir aradan sonra bu yıl çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Panayırda bölge halkı, gıda, giyim, züccaciye gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği gibi, her yıl İzmir ve Balıkesir'den gelen Roman vatandaşlar da düzenlenen etkinlikte renklilik katacak. Roman vatandaşlarca kurulan çadır ve stantlarda halka atma, bul kazan, tüfek atma, penaltı atışları gibi oyunlar vatandaşlarla buluşacak. Panayırda ayrıca, geleneksel el sanatları, yöresel lezzetler ve halk oyunları gibi pek çok kültürel etkinlikler de yer alacak. Etkinliklere, bölge halkının yanı sıra, çevre illerden de birçok ziyaretçinin katılması bekleniyor.

400 YILLIK GELENEK YENİDEN CANLANIYOR

Geçmişten gelen kültürel değerleri yeni nesillere aktarmak ve bu değerlerin kaybolmasını önlemek için yaklaşık 400 yıllık bir gelenek olan Tarihi Morza Panayırı'nı uzun bir aradan sonra düzenlemeyi planlayan Hamamlı Köyü Muhtarı Ahmet Özcan ve Düzler Köyü Muhtarı Ayşe Tan, herkesin katılımıyla bu geleneğin daha da güçleneceğini ve gelecek yıllara taşınacağını belirttiler.

TARİHİ MORZA PANAYIRI

Düzenlenen panayır organizasyonuna katılanlar hem eğlenceli vakit geçirecek, hem de Türkeli'nin kültürel mirasını keşfetme fırsatı bulacak. Tarihi Morza Panayırı, bölge halkının birlik ve beraberliğini pekiştirirken, kültürel değerlerin de yaşatılmasına katkı sağlayacak.