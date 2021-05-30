40 yıllık ödüllü kan bağışçısı

Çevresi tarafından takdir edilen Silahtaroğlu, Kızılay'a 10'uncu bağışında bronz, 25'inci bağışında gümüş, 35'inci bağışında altın madalya aldı. Kan vermeyi 40 senedir ihmal etmeyen Silahtaroğlu, 45'inci bağışında ise altın plaketle ödüllendirildi. Kan bağışında bulunmanın kendisine büyük mutluluk yaşattığını belirten Murat Silahtaroğlu, "Resmi rakamlara göre 58'inci kan bağışım oldu. Sadece kan bağışı değil aynı zamanda trombosit yani beyaz kan dediğimiz aferez bağışında da bulunuyorum. Geçmiş dönemlerde bütün organlarımı bağışlamış bulunmaktayım. Kök hücre bağışı yapmakta geç kaldım, maalesef yaşım geçtiği için olmuyor. Hepimizin bu konularda duyarlı olmamız gerekiyor. Kan bağışı, kök hücre ve aferez için bekleyen çok sayıda insan var. Kızılay bizim en eski kuruluşlarımızdan biri, onu yaşatmamız lazım. Kan bağışı yaptığım zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Kan bağışında bulunduğumuz için adımıza ağaç dikiliyor, bir bakıyorsunuz mesaj geliyor '2 can kurtardınız' diye ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Her duyarlı vatandaşımızı kan bağışına davet ediyorum" dedi.

