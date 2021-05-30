  • BIST
    1422.06
  • Dolar
    8,5751
  • Euro
    10,4737
  • Altın
    524,2530
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hedef toplumsal bağışıklık
Sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 594 bin 306'ya yükseldi
3 kritik soruya 3 kritik yanıt... Bakan Selçuk'tan flaş açıklamalar
İsrail'in katliamlarına sansür uygulayan Twitter ve Facebook'tan itiraf
Türkiye'den bir ilk daha! Yarın göreve başlıyor
Yunan medyasına ders gibi cevaplar!
Katil İsrail'in şehit ettiği Filistinli kızın son resminde yürek burkan ayrıntı
İsrail'i uyardılar... "Tel Aviv'i vururuz"
Kandil'den gizli e-posta! Terör destekçileri kırmızı listede
Koronavirüs laboratuvarda mı geliştirildi?
Azerbaycan'daki 3 maden yatağını Türk şirketleri işletecek
Türkiye farkını ortaya koydu!
Tatil yok, çalışmaya devam
Pilotun güllü terapi bahçesi
40 yıllık ödüllü kan bağışçısı
Yol arkadaşını bulana ödül verecek
Misafir odasında sınıf
Mavi Tik yoğunluğu
Z kuşağıyla gelen şöhret
4 maske bir siperlikle uçtu
1162 terörist etkisiz hale getirildi
Ünlü olmak kolay kalıcı olmak zor
Gözyaşlarıyla doğum günü kutlaması
30 Mayıs 2021 Pazar 16:36:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 16:36:00

40 yıllık ödüllü kan bağışçısı

ABONE OL

Van'ın Erciş ilçesinde iş insanı Murat Silahtaroğlu, 40 yıldır Türk Kızılay'a kan bağışında bulunuyor. Silahtaroğlu, bağışları dolayısıyla bugüne kadar bronz, gümüş, altın madalya ve plaket ile ödüllendirildi. Silahtaroğlu, bugün kadar 58 kez verdiği kanla hem hayat kurtardı hem de örnek davranış sergiledi.

Çevresi tarafından takdir edilen Silahtaroğlu, Kızılay'a 10'uncu bağışında bronz, 25'inci bağışında gümüş, 35'inci bağışında altın madalya aldı. Kan vermeyi 40 senedir ihmal etmeyen Silahtaroğlu, 45'inci bağışında ise altın plaketle ödüllendirildi. Kan bağışında bulunmanın kendisine büyük mutluluk yaşattığını belirten Murat Silahtaroğlu, "Resmi rakamlara göre 58'inci kan bağışım oldu. Sadece kan bağışı değil aynı zamanda trombosit yani beyaz kan dediğimiz aferez bağışında da bulunuyorum. Geçmiş dönemlerde bütün organlarımı bağışlamış bulunmaktayım. Kök hücre bağışı yapmakta geç kaldım, maalesef yaşım geçtiği için olmuyor. Hepimizin bu konularda duyarlı olmamız gerekiyor. Kan bağışı, kök hücre ve aferez için bekleyen çok sayıda insan var. Kızılay bizim en eski kuruluşlarımızdan biri, onu yaşatmamız lazım. Kan bağışı yaptığım zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Kan bağışında bulunduğumuz için adımıza ağaç dikiliyor, bir bakıyorsunuz mesaj geliyor '2 can kurtardınız' diye ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Her duyarlı vatandaşımızı kan bağışına davet ediyorum" dedi.

Etiketler : kızılay kan bağışı murat silahtaroğlu ödül
Eurovision hayali var

Eurovision hayali var
Resim sergisi açmak istiyor

Resim sergisi açmak istiyor
İnsanların beynini temizliyorum

İnsanların beynini temizliyorum
Fenomenlerle rekor geliyor!

Fenomenlerle rekor geliyor!
İkinci sezonda kadro dışı

İkinci sezonda kadro dışı
Finalde özür diledi

Finalde özür diledi
Fazıl Say, detoks kampında

Fazıl Say, detoks kampında
Annem kanseri yendi

Annem kanseri yendi
Dizi bitti şimdi tatil

Dizi bitti şimdi tatil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER