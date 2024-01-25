40 yıl sonra köyde ilk kış
Demirci çifti, 40 yıllık aranın ardından ilk kez kışı kimsenin kalmadığı Kastamonu Ağlı ilçesine bağlı Kabacı köyü Karapınar Mahallesi'nde geçiriyor.
İstanbul'da lokantacılık ve servis taşımacılığı yapan Satı Mehmet Demirci (55), emeklilik kararının ardından eşi Hamdiye Demirci (55) ile Kastamonu Ağlı ilçesine bağlı Kabacı köyü Karapınar Mahallesi'ne dönmeye karar verdi.
Daha önceleri yaz aylarında memleketlerine giden Demirci çifti, 40 yıllık aranın ardından ilk kez kışı kimsenin kalmadığı köyde geçiriyor.