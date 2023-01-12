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Musluksuz berber
12 Ocak 2023 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 17:00:00

4 öğrencili sınıfta zorlu eğitim

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Muş'ta 3 yıl aradan sonra 4 öğrencisiyle açılan Derecik İlkokulunda görevli Yücel Ekici, düzenlediği etkinliklerle öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Muş'ta Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi kapsamında 3 yıl aradan sonra 4 öğrencisiyle açılan Derecik İlkokulunda görevli Yücel Ekici, düzenlediği etkinliklerle öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor. Müdür yetkili öğretmen Yücel Ekici "Özellikle sabah burası çok soğuk oluyor. Çocuklardan önce okula geliyorum. Odun kırıp soba yakıyorum. Çocuklar gelinceye kadar sınıf ısınmış oluyor" diyor.

Etiketler : muş milli eğitim bakanlığı derecik ilkokulu
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