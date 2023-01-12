4 öğrencili sınıfta zorlu eğitim

Muş'ta Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi kapsamında 3 yıl aradan sonra 4 öğrencisiyle açılan Derecik İlkokulunda görevli Yücel Ekici, düzenlediği etkinliklerle öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor. Müdür yetkili öğretmen Yücel Ekici "Özellikle sabah burası çok soğuk oluyor. Çocuklardan önce okula geliyorum. Odun kırıp soba yakıyorum. Çocuklar gelinceye kadar sınıf ısınmış oluyor" diyor.

