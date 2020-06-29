4 kişilik ailede cenaze sonrası koronavirüs çıktı, 54 kişi takibe alındı

Mersin Anamur'da seyyar satıcılık yapan M.Ö., ailesiyle birlikte yakınlarının Gaziantep'teki cenaze törenine katıldı. Cenaze sonrası Anamur'a dönen M.Ö. ve ailesi, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Aile, koronavirüs şüphesiyle hastanedeki pandemi bölümüne alındı. 4 kişilik ailenin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine aileyle teması olduğu belirlenen 54 kişi, takibe alındı. M.Ö. ve ailesinin, Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

